Başkan Toptaş, hastanede yeni doğan bebekleri ve annelerini ziyaret ederek hem puset hem de anne sağlık seti hediye etti.

Annelerle yakından ilgilenen ve bebeklerin sağlıkla büyümesi için temennilerde bulunan Başkan Toptaş, ailelerin mutluluğuna ortak oldu. Anneler ve bebeklerle sohbet eden Toptaş, "Yeni yıla sağlıklı ve huzurlu bir başlangıç yapmanızı diliyorum. Bebeklerimizin uzun ömürlü ve mutlu bir yaşam sürmesini temenni ediyorum," ifadelerini kullandı.

Onikişubat Belediyesi tarafından sosyal sorumluluk projeleri kapsamında gerçekleştirilen puset ve anne sağlık seti dağıtımı, vatandaşlar tarafından büyük takdir topladı. Başkan Toptaş, yeni yılda da toplumun her kesimine yönelik hizmetlerin devam edeceğini belirterek, sosyal belediyecilik anlayışını sürdüreceklerinin altını çizdi.

Vatandaşlar, Başkan Toptaş’ın bu anlamlı ziyareti ve hediyeleri için teşekkür ederek, yeni yılın sağlık ve mutluluk getirmesini diledi.