Başkan vardan ve beraberindeki heyet, Kaymakam Mustafa Nevzat Mercan tarafından karşılandı.

Daha sonra tesise geçen vardan ve beraberindeki heyet, süreçle ilgili yetkililerden bilgi alarak üretim sürecini yerinde inceleme fırsatı yakaladı.

Vardan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, söz konusu tesiste üretilen ürünlerin sadece tusaş bünyesinde değil yurt içi ve dışındaki firmalarda da kullanıldığını ifade etti.

Başta valilik olmak üzere, Milletvekilleri, Kaymakamlık, Kahramanmaraş Ticaret Sanayi Odası (kmtso) ve Ticaret Borsasının da gayretleri ile tesisin faaliyete geçirilebildiğini anlatan vardan, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu tesis, depremin ardından depremden zarar gören bölgelerde yapılan ilk tesis oldu. Bu bir başlangıç, biz bu tesisle birlikte yeni bir sektörün oluşması gayreti içine girdik. Rafet Bozdoğan (bir önceki yönetim kurulu başkanı) başkanımız bu işle ilgili inanılmaz bir gayret sarf etti. Tesis kuruldu ve üretim yapmaya başladı. Buradaki yapılan parçalarımız sadece TUSAŞ'ın direkt kendisine değil dolaylı olarak oradan yurt dışına Boing ve Airbus'a doğru gidecek yol aldı." diye konuştu.

Üretim konusunda önemli ölçüde yol katettiklerini ancak bununla yetinmeyeceklerini vurgulayan Vardan, ilk etapta mevcut tesisin yeni tezgahlarla beraber büyütüleceğini sonrasında ise Kahramanmaraşlı sanayiciler ile birlikte kurdukları ve daha da genişletecekleri ortaklık yapısıyla başka tesisler oluşturacaklarını dile getirdi.

Vardan, havacılık ve uzay sanayisini geliştirmenin gayreti içerisinde olmaya devam edeceklerini belirterek, yapılan yatırımlarla bölgede hem iskan hem de istihdam oluşturulduğuna dikkati çekti.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili PROF. DR. Vahit Kirişci de Kahramanmaraş'ın sadece dondurmasıyla biberiyle değil, ürettiği teknolojik ürünlerle de dünyada tanınan bir şehir olacağını vurguladı.

TUSAŞ'ın uçak parçası üretim tesisi ziyareti toplu hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu.

Kaynak: Hacı Mehmet Akkurt