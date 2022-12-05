Ankara'nın merkez ilçelerinde kendisi veya yakınları için ilaç almak isteyen vatandaşlar, nöbetçi eczaneler önünde kuyruk oluşturdu. Vatandaşlar nöbetçi eczane sayısının yetersiz olduğunu söyledi.

“Yarım saattir burada bekliyoruz”

Keçiören ilçesine bağlı Etlik semtinde kuyrukta bekleyen bir vatandaş, “Birçok yerde bu şekil kuyruklar olduğunu duyuyoruz. 50'den fazla kişi burada sıra bekliyor. Yarım saattir burada bu kuyruğu bekliyoruz” dedi. Başka bir vatandaş ise, “Eczane kuyruğunda ilaç sırasındayız. İşten geldim, bu sefer de eczanenin önünde ilaç sırası bekliyorum. Bunun bir çözümü olması lazım” diye konuştu.