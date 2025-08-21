Akdeniz’in saklı cenneti olarak bilinen Başkonuş Yaylası, bu kez müzikseverlere unutulmaz bir akşam yaşatmaya hazırlanıyor. Serin havası, yemyeşil doğası ve sunduğu eşsiz imkânlarla her hafta sonu binlerce kişiyi ağırlayan yayla, bu kez “Başkonuş Açık Hava Konserleri” ile bambaşka bir atmosfer sunacak.

Melis Fis Başkonuş’ta Sahne Alacak

Etkinliklerin ilk konuğu, genç neslin sevilen sanatçılarından Melis Fis olacak. Sanatçı, 23 Ağustos Cumartesi günü saat 18.30’da Başkonuş Restoran Bahçesi’nde sahneye çıkarak en sevilen şarkılarını seslendirecek. Konser saat 21.00’e kadar sürecek ve yaylanın serin havası eşliğinde müzik dolu bir şölen yaşatacak.

Ücretsiz Katılım, Yıldızların Altında Müzik

Organizasyonu STAR Event & Production tarafından üstlenilen konser, ücretsiz olarak tüm vatandaşların katılımına açık olacak. Kahramanmaraşlılar ve çevre illerden gelen konuklar, doğayla iç içe, yıldızların altında unutulmaz bir akşam geçirme fırsatı bulacak.

Doğa ve Eğlencenin Buluşma Noktası

Bungalov evleri, karavan ve çadır alanları, kafeteryası ve restoranıyla dört mevsim cazibe merkezi olan Başkonuş Yaylası, bu konserle birlikte yazın en özel buluşmalarından birine ev sahipliği yapacak.