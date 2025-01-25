Kent merkezine yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta yer alan yayla, zengin endemik bitki örtüsü, temiz havası ve sakinliğiyle her mevsim ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Sömestr tatilinin başlamasıyla aileler Başkonuş Yaylası’na akın etti. Çocuklar karın tadını çıkarırken, aileler bol oksijenli havada keyifli vakit geçirdi. Yayla, hem doğal güzellikleri hem de huzur dolu ortamıyla tatilcilerin gözde adreslerinden biri olmayı sürdürüyor.

Doğaseverler, yaylanın büyüleyici manzarası eşliğinde karla kaplı patikalarda yürüyüş yaparak unutulmaz anılar biriktiriyor. Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası haline gelen Başkonuş Yaylası, doğa tatili arayanları kucaklamaya devam ediyor.