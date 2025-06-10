Kahramanmaraş'ın "Saklı Cenneti" olarak bilinen Başkonuş Yaylası, Kurban Bayramı tatili boyunca adeta ziyaretçi akınına uğradı. Yayla, eşsiz doğal güzellikleri ve sunduğu zengin imkanlarla bayram tatilini doğayla iç içe geçirmek isteyenlerin gözde adresi oldu.

Başkonuş Yaylası A.Ş. Genel Müdürü Mustafa İşbilir, bayram yoğunluğuyla ilgili açıklamalarda bulundu. İşbilir, "Kurban Bayramı tatili süresince Başkonuş Yaylası olarak beklentilerimizin üzerinde bir ziyaretçi yoğunluğu yaşadık. Misafirlerimize en iyi hizmeti sunabilmek adına tüm ekibimizle birlikte büyük bir özveriyle çalıştık," dedi.

Yaylada bulunan kır lokantası, bungalov orman evleri, çadır ve karavan kamp alanları doluluk oranına ulaşırken, ziyaretçiler yaylanın temiz havasının, yemyeşil doğasının ve huzurlu ortamının keyfini çıkardı. Özellikle geyiklerle karşılaşma fırsatı sunan yürüyüş parkurları ve doğa sporları aktiviteleri büyük ilgi gördü.

İşbilir, Başkonuş Yaylası'nın dört mevsim sunduğu güzelliklere dikkat çekerek, "Yaz aylarında serin havası, kış aylarında ise karla kaplı manzarasıyla Başkonuş, her dönem farklı bir güzelliğe bürünüyor. Şehrin stresinden uzaklaşıp doğayla baş başa kalmak isteyen herkesi yaylamıza bekliyoruz," ifadelerini kullandı.