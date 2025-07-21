Kahramanmaraş’ta, 15 Temmuz Şehitlerini Anma Programı kapsamında düzenlenen anma etkinliği, yoğun katılımla Başkonuş Yaylası’nda gerçekleştirildi.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Kahramanmaraş İl Temsilciliği gözetimindeki programda yaklaşık 100 doğasever, dağcılık kulübü üyesi ve AKUT gönüllüsü, anlamlı bir yürüyüşte buluştu.

Etkinlik, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün koordinasyonunda başladı. İl Müdürü Yasin Özdemir ve Spor Hizmetleri Müdürü Kadir Gemci’nin de aralarında bulunduğu katılımcılar, zorlu parkuru dört saatte tamamlayarak zirveye ulaştı. Burada, 15 Temmuz şehitleri için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Yürüyüşün ardından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün ikram ettiği sıcak yemeklerle devam eden programda İl Müdürü Yasin Özdemir, “15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Birliğimizin ve dirliğimizin daim olmasını temenni ediyorum. Milletimizin yaşamış olduğu bu kara günlerin bir daha yaşanmaması dileğiyle, tüm katılımcılara teşekkür ederim” dedi.

Anma etkinliği, hem milli birlik ve beraberliğin pekişmesine hem de doğa tutkunlarına şehitlerimiz için duyulan saygıyı farklı bir mekan ve biçimde ifade etme imkânı sundu. Sağlık ve emniyet ekiplerinin gözetimindeki yürüyüş, herhangi bir olumsuzluğa meydan vermeden tamamlandı.