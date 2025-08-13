Kahramanmaraş’ın doğal güzellikleriyle ünlü Başkonuş Yaylası, gökyüzü tutkunlarını bir araya getirdi.

Yılın en etkileyici doğa olaylarından biri olan meteor yağmurunu izlemek isteyen vatandaşlar, akşam saatlerinden itibaren yaylaya akın etti.

Etkinlik, meteor yağmuru başlamadan önce düzenlenen canlı müzik konseriyle başladı. Doğanın ortasında kurulan sahnede yerel sanatçılar sevilen şarkıları seslendirdi.

Işık kirliliğinden uzak, berrak gökyüzü sayesinde ziyaretçiler, konserin ardından kayan yıldızları çıplak gözle izleme imkânı buldu. Kimileri bu anı fotoğraflarla ölümsüzleştirdi, kimileri ise kayan her yıldızda dilek tuttu.

Vatandaşlar, bu eşsiz doğa olayının hem huzur verdiğini hem de çocukluk hayallerini hatırlattığını belirterek, Başkonuş Yaylası’nda böyle bir deneyim yaşamanın tarif edilemez olduğunu ifade etti.