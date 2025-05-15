Programda, özel gereksinimli bireyler sosyal etkinliklerle buluşturuldu. Katılımcılar hem doğayla iç içe vakit geçirdi hem de düzenlenen aktivitelerle keyifli anlar yaşadı. Akalp İşletme Müdürü İbrahim Aksüyek de misafirlere dondurma ikramında bulunarak programın neşesine katkı sağladı.

Etkinliğe katılan veliler, yapılan organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirerek, “Çocuklarımız çok mutlu oldu. Biz de çok keyif aldık. Başkonuş Yaylası gibi bir yerde ağırlanmak bizler için çok kıymetli. Bu fırsatı sağlayan herkese teşekkür ediyoruz,” ifadelerini kullandı.

Katılımcılar, bu tarz sosyal farkındalık etkinliklerinin yaygınlaşması temennisinde bulunarak, emeği geçen herkese teşekkür etti.