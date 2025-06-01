Kahramanmaraş’ın gözde doğa alanlarından Başkonuş Yaylası, bu kez kültürel etkinlikler ve geleneksel yarışmalarla dolu bir şenliğe ev sahipliği yaptı. Katılımcıların hem eğlendiği hem de yarıştığı etkinlik, unutulmaz anlara sahne oldu.

KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım ve eşi Fatma Yasım başta olmak üzere üniversite üst yönetimi, akademik-idari personel, öğrenciler ve Araştırmacı-Gazeteci- Yazar Serdar Erdoğanyılmaz’ın da katıldığı şenlik, sabah saatlerinde başladı. Doğayla iç içe geçen günde; çuval yarışı, yumurta taşıma, halat çekme, dart ve uzun atlama gibi yarışmalar yoğun ilgi gördü. At binme etkinliği ise doğayla bütünleşen heyecanlı dakikalar yaşattı.

Etkinlik süresince halk oyunları sergilendi, halaylar çekildi, katılımcılar gönüllerince eğlendi. Öğrencilerle yakından ilgilenen Rektör Yasım, onların taleplerini dinleyip, yarışmalarda dereceye girenlere ödüller verdi.

Şenliğin en coşkulu anları ise Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu Mehter Takımı’nın gösterisiyle yaşandı. Tarihî marşlar eşliğinde gerçekleşen gösteri, izleyenlerden büyük alkış aldı.

Başkonuş’un doğal güzellikleri, şenlik boyunca katılımcılara görsel bir şölen sundu. Uluslararası öğrencilerin yaylaya duyduğu hayranlık, bölgenin sadece yerel değil, uluslararası düzeyde de dikkat çekici bir doğa alanı olduğunu gözler önüne serdi.

Etkinlik, çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.