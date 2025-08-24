Kahramanmaraş’ın gözde destinasyonu, Başkonuş Yaylası, ünlü sanatçı Melis Fis’in konserine ev sahipliği yaptı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konserde Melis Fis, sevilen şarkılarını seslendirerek hayranlarına unutulmaz anlar yaşattı. Konser alanına saatler öncesinden gelen vatandaşlar, Başkonuş Yaylası’nda coşkulu bir atmosfer oluşturdu. Erken saatlerde dolmaya başlayan alanda vatandaşlar, sevilen sanatçının sahneye çıkmasını heyecanla bekledi.

Konser sırasında eğlenceli dakikalar yaşanırken, Başkonuş Tesisleri önünde yaklaşık 4 kilometreyi bulan araç kuyrukları oluştu. Katılımcılar, hem doğanın eşsiz güzellikleri içinde keyifli bir gün geçirdi hem de sevilen sanatçının şarkılarıyla müzik ziyafeti yaşadı.