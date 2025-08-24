Kahramanmaraş’ın doğal güzellikleriyle ünlü Başkonuş Yaylası, sevilen sanatçı Melis Fis’in konserine ev sahipliği yaptı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte sanatçı, birbirinden sevilen şarkılarını seslendirerek hayranlarına unutulmaz bir müzik şöleni sundu.

Konser alanı saatler öncesinden dolarken, vatandaşlar Melis Fis’i sahnede görmek için büyük bir heyecan yaşadı. Başkonuş Tesisleri önünde yaklaşık 4 kilometre uzunluğunda araç kuyruğu oluşması, konsere gösterilen yoğun ilgiyi gözler önüne serdi.

Renkli görüntülere sahne olan konserde dinleyiciler, şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti. Sanatçı, sahnedeki enerjisi ve performansıyla büyük alkış topladı.

Konserin ardından Melis Fis, minik hayranlarıyla tek tek fotoğraf çektirerek onları da mutlu etti.

Melis Fis, geceyi Kahramanmaraşlı dinleyicilerine teşekkür ederek tamamladı ve en kısa sürede yeniden buluşma sözü verdi.

Başkonuş Yaylası Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Erdoğanyılmaz ise, biz hep kırsal kalkınmada turizmin önemini söylerken artık ulusal kalkınmada turizme neredeyse dem vuracak hale geldik diyerek Kahraman şehrimizin kahraman halkında böyle bir konserle bu ortamı sağlamak çok güzeldi ifadelerini kullandı.