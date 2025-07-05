664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ikinci günü, tozkoparan boy pehlivanların müsabakalarıyla başladı.

Tozkoparan boy ikinci tur güreşlerinde 32 pehlivan yağlandı. Kol bağlayan pehlivanlar, salavat ve peşrevin ardından güreş tuttu. Bugün tüm boylarda güreşler gerçekleştirildi.

Geçen yıl CW Enerji Yağlı Güreş Ligi'nde ilk 32'ye giren başpehlivanlar, lig performanslarına göre 8'erli 4 torbaya ayrıldı. Bu yıl ligin ilk üç ayağında en çok puan toplayan isimler arasından da ilave bir torba oluşturuldu.

Yeni sisteme göre birinci, ikinci ve üçüncü torbadaki pehlivanlar, ilk tur müsabakalarında güreş tutmayacak. İkinci turda 32 başpehlivan eşleşti.