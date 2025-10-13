BATMAN (AA) -

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 8 Ekim'de Gap Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan ve 1'i polis memuru 8 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 8'e yükseldi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.A, H.A, O.K. ve Ü.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gap Mahallesi Avukat Sedat Özevin Caddesi'ndeki bir iş yerinin önünde 8 Ekim'de iki grup arasında çıkan kavgada 7 kişi ile kavgaya müdahale eden polis memuru yaralanmıştı.

Kavgaya karıştıkları gerekçesiyle 2 şüpheli gözaltına alınmıştı.