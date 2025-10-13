Sezona sağlam bir giriş yapan Sahtekarlar dizisi, yayınlanan ilk bölümüyle izleyicilerin ilgisini çekmeyi başardı. Başrollerinde Burak Deniz ve Hilal Altınbilek’in yer aldığı dizi, hem hikayesi hem de güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor.

Dizinin odak noktası, farklı hayatları ve sırlarıyla birbirine bağlanan iki karakter: Baba-oğul avukatlar Kadir (Haluk Bilginer) ve Ertan (Burak Deniz) ile hayat mücadelesi veren, ailesini geçindirmek için çeşitli yollar deneyen Asya (Hilal Altınbilek).

Sahtekarlar, avukatlık mesleğinde kimi zaman sınırları zorlayan yöntemlere başvuran Kadir ve Ertan’ın dünyası ile zorluklarla dolu hayatını sürdürmeye çalışan Asya’nın yollarının kesişmesini anlatıyor. Dizide, ahlaki ikilemler, aile bağları ve hayatta kalma mücadeleleri ön plana çıkıyor.

Başrollerinde Burak Deniz ve Hilal Altınbilek’in yer aldığı, Sema Ergenekon’un senaryosunu yazdığı, Ali Bilgin ile Beste Sultan Kasapoğulları’nın yönetmenliğini üstlendiği Ay Yapım’ın yeni dizisi Sahtekarlar, sürükleyici, heyecan dolu hikayesiyle 12 Ekim’de izleyicilerle buluştu.

"Bu hikayede herkes sahtekar" sözünden yola çıkan ve yeni sezonda çok konuşulacak projelerden olmaya aday dizide, bir tarafta baba-oğul avukat olan ve mesleklerinde kimi zaman bazı numaralara başvuran Kadir (Haluk Bilginer) ve Ertan (Burak Deniz) ile diğer tarafta zor şartlarda yaşayan ve ailesine bakmak için türlü oyunların içine giren Asya’nın (Hilal Altınbilek) hikayesi anlatılıyor.

Oyuncu Kadrosu:

Hilal Altınbilek (Asya)

Burak Deniz (Ertan)

Haluk Bilginer (Kadir Aydın)

Tamer Levent (Hidayet Kutman)

Perihan Savaş (Hüma)

Naz Göktan (Neslihan)

Can Bartu Arslan (Taha)

İpek Özağan (Simla)

Ebru Şam (Yıldız)

Kübra Balcan (Aslı)

Yüsra Geyik (Kıvılcım)

Neşe Baykent (Fidan Madran)

Uğur Aslan (Önder)

Berk Hakman (Koray)

Zeynep Utku (Dilek)

SAHTEKARLAR DİZİSİ 1.BÖLÜM ÖZETİ

Ertan Aydın, babası Kadir’in yanında yetişmiş, başarılı ve zeki bir avukattır. Ancak müvekkillerinin lehine sonuç almak için etik sınırları zaman zaman esnetmekten geri durmaz. Kadir ve Ertan, davalarda hakimin kanaatini etkilemek için küçük oyunlara başvurur; bu amaçla profesyonel oyuncu Aslı ile çalışırlar. Fakat Aslı’nın tutuklanmasıyla yeni birine ihtiyaç duyarlar. Özellikle Kadir, en önemli müvekkili olan Hidayet Bakizade’nin, uzun süredir haber alamadığı kızını bulması için acele etmektedir. Hidayet’in bu talimatı, herkesin hayatında büyük değişimlerin fitilini ateşleyecektir; ancak kendisi bunun farkında değildir.

Hidayet’in bu gizli planından habersiz olan Ertan, Aslı’nın yerine geçecek yetenekli birini ararken, yolu genç ve kararlı Asya ile kesişir. Asya’nın yalan söylemedeki doğal yeteneği Ertan’ı derinden etkiler ve onu, aradıkları kişi olduğuna ikna eder. Böylece Asya’ya birlikte çalışmaları için teklif sunar.

Asya Madran, babasının yokluğunda annesi ve kardeşlerinin tüm maddi ve manevi yükünü omuzlamış genç bir kadındır. Hayatta kalmak için her yolu denemiş, küçük dolandırıcılıklarla geçimini sağlamaya çalışmaktadır. Ancak kazandığı paralar, kumar bağımlısı kardeşi Taha yüzünden artan borçlarını kapatmaya yetmemektedir. En büyük borcunu ise tefeci Eyüp’e ödemek zorundadır. Tüm bu zorluklar içinde Ertan’ın teklifi Asya için bir çıkış kapısı olur ve teklifi kabul eder.

Hayata ve insanlara karşı güveni kırılmış olan Asya ile Ertan, kurdukları bu oyun sayesinde ayakta kalmaya çalışırken, farkında olmadan kendi hayatlarını daha da karmaşık hale getirirler. Çıkarları uğruna birbirlerine kazık atmaktan çekinmeyen bu ikili, girdikleri oyundan zaferle çıkabilecek mi, yoksa oyun onları yutacak mı?