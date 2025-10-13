Cuma günü, ons altındaki fiyat artışına paralel olarak değer kazanan gram altın, günü yüzde 1,6 yükselişle 5.404 liradan tamamladı. Yeni haftaya da olumlu başlayan gram altın, saat 09:40 itibarıyla önceki kapanış seviyesinin yüzde 1,2 üzerinde 5.470 liradan işlem görüyor.

Altının diğer çeşitlerinde de artış sürüyor. Çeyrek altın 9.350 lira, Cumhuriyet altını ise 37.260 liradan alıcı buluyor.

Ons Altın 4.000 Doların Üzerinde Rekor Kırdı

Küresel piyasalardaki belirsizliklerin etkisiyle destek bulan ons altın, bugün 4.078,1 dolara çıkarak tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı. Şu an ise yüzde 1,3 artışla 4.067 dolar civarında seyrediyor.

ABD ve Çin arasındaki ticari gerilimlerin tırmanması, yatırımcıların riskten kaçınma eğilimini artırırken, altın fiyatlarını olumlu etkiliyor. Artan küresel risk algısı, güvenli liman olarak görülen altına talebi artırıyor.

Analistler Teknik Seviyeleri ve Veri Takibini İşaret Ediyor

Piyasa uzmanları, bugün yurt içinde açıklanacak olan ödemeler dengesi verilerinin altın fiyatları üzerinde etkili olacağını belirtiyor. Yurt dışında ise veri takviminin sakin geçmesi bekleniyor. Teknik analizlerde, ons altında 4.150 dolar seviyesi önemli bir direnç noktası olarak izlenirken, 3.970 dolar ise güçlü bir destek olarak gösteriliyor.

Ekonomistlerin Cari İşlemler Beklentileri

AA Finans’ın gerçekleştirdiği Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi’nde yer alan ekonomistler, Ağustos ayında cari işlemler hesabının 5,47 milyar dolar fazla vermesini öngörüyor. Ayrıca, 2025 yılı için cari işlemler açığının 21,12 milyar dolar seviyesinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor.