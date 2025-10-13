Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Prof. Dr. Hasan Doğan, ATO Congresium'da düzenlenen 22. Ankara Kitap Fuarı kapsamında Kadim Yayınları standında okurlarıyla bir araya geldi. Yoğun ilgi gören imza gününde Doğan, kaleme aldığı eserleri sevenleri için imzalayarak onlarla uzun sohbetler gerçekleştirdi.

Doğan, gazetecilere yaptığı açıklamada “İslam ve İftira” adlı kitabı başta olmak üzere akademik çalışmaları hakkında bilgi verdi. Söz konusu eserin yeni bir çalışma olmadığını, 2008 yılında doktora tezi olarak tamamlandığını belirten Doğan, kitabın ilk olarak 2018’de Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları tarafından basıldığını, şimdi ise güncellenmiş haliyle okuyucularla buluştuğunu ifade etti.

"Kitaplarım uzun bir döneme yayılıyor"

Fuarların sadece ticari değil aynı zamanda kültürel bir değer taşıdığını vurgulayan Prof. Dr. Doğan, uzun yıllara yayılan akademik çalışmalarını da değerlendirdi. Prof. Dr. Doğan, “Burada yer alan kitapların çoğu aslında çok eski yıllara dayanıyor. Mesela ‘İslam ve Savaş’ 1999 tarihli, ‘İslam ve Barış’ ise 2002’de kaleme alınmış bir çalışma. Zaman zaman bu eserleri güncellemek gerekiyor” diye konuştu.

Kripto paralarla ilgili olarak da 2017-2018 yıllarında Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi’nde yayınlanan bir çalışmasının bulunduğunu belirten Prof. Dr. Doğan, bu alanda da akademik katkı sunduğunu ifade etti.

"İftira hem suç hem ahlaki bir sorundur"

“İslam ve İftira” adlı eserinin akademik yönüne de dikkat çeken Prof. Dr. Doğan, çalışmanın detaylı bir doktora tezi olduğunu ve dipnotlarının oldukça kapsamlı olduğunu belirtti. Kitapta özellikle İslam hukukunda iftira suçunun nasıl ele alındığına değinen Doğan, Kur’an-ı Kerim’de iffetle ilgili iftiranın özel bir yere sahip olduğunu söyledi.

“Kur’an’da cezası açık biçimde belirtilen suç sayısı azdır; bu yönüyle bir erkek veya kadının iffetiyle ilgili iftira konusundaki ayetler oldukça dikkat çekicidir” diyen Doğan, bu ayetlerin yalnızca hukuki değil, aynı zamanda ahlaki ilkelere de kaynaklık ettiğini vurguladı.

İftiranın sadece bir suç değil, toplumun vicdanını ve bireylerin onurunu da derinden yaralayan bir kavram olduğuna dikkat çeken Doğan, kitabının okuyuculara hem akademik hem de ahlaki açıdan katkı sunmasını temenni etti.

Doğan, konuşmasını şu sözlerle tamamladı;

“Bu tür buluşmalar hem dinlendirici hem de yıllardır görüşemediğimiz dostlarımızı, okurlarımızı görmek açısından büyük bir fırsat. Gösterilen ilgiden dolayı herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Okurlarıyla uzun süre sohbet etti

Yoğun ilgi gören imza gününde Doğan, okurlarıyla uzun süre sohbet etti. Doğan, gazetecilere yaptığı açıklamanın ardından, kameramanlar, foto muhabirleri ve muhabirler için “İslam ve İftira” kitabını imzaladı.

Okurlar hem yazarla tanışma hem de İslam hukukunun önemli bir başlığı hakkında derinlemesine bilgi edinme fırsatı yakaladı.