Batman Belediyesince trafik güvenliğini artırmak ve güvenli yaya geçişini sağlamak amacıyla kademeli yaya geçidi uygulaması hayata geçirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Kardelen Mahallesi Üniversite Yolu üzerinde bulunan Raman Ortaokulu önünde kurulan geçit, kentte ilk pilot bölge olarak uygulandı.

Yeni sistemle birlikte düzensiz yaya hareketlerinin düzenlenmesi, geçişlerin daha güvenli hale getirilmesi ve araçların duraklama sürelerinin azaltılması hedefleniyor.