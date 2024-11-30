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Popstar yarışmasıyla 2003 yılında ünlenen şarkıcı Bayhan Gürhan'ın babası 68 yaşındaki Sabahattin Gürhan, Antalya'nın Alanya ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

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Gürhan'ın cenazesi, bugün önce merkez Seyhan ilçesine bağlı Akkapı Mahallesi'ndeki evine getirildi.

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BAYHAN GÜÇLÜKLE AYAKTA DURDU

Burada helallik alınmasının ardından cenaze, Akkapı Mezarlığı'na götürüldü. Cenaze yıkandığı sırada Gürhan'ın akrabaları ağıt yaktı.

Wef32RCenaze, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

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Cenaze namazı sırasında ünlü şarkıcı Bayhan'ın ayakta güçlükle durduğu görüldü. Cenazeye Sabahattin Gürhan'ın akrabaları katıldı.