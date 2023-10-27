Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar’ın yönetiminde yapılan Bayraktar TB3 SİHA’nın ilk uçuş testi Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde yer testlerinin tamamlanmasıyla başladı.

Saat 08.30'da havalanan Bayraktar TB3, havada yapılan sistem tanımlama testlerini de başarıyla tamamlayarak bir saatlik uçuş gerçekleştirdi.

"Hava muharebesinde bir devrim yaşanacak"

Uçuş sonrası Bayraktatr TB3 SİHA test ekibine hitap eden Selçuk Bayraktar, "Bayraktar Kızılelma İnsansız Savaş Uçağı ve Bayraktar TB3 SİHA, kısa pistli uçak gemimiz TCG Anadolu'da göreve başladığında hava muharebesinde bir devrim yaşanacak. Gemiye konuşlanmalarıyla birlikte, uzun süreli keşif ve taarruz kabiliyetleri sayesinde deniz aşırı operasyonlarda büyük bir kuvvet çarpanı olacaklar." dedi.

"Cumhuriyetimizin 100. yılına armağanımız olsun"

Cumhuriyet'in 100. yılında TB3 insansız hava aracının, ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdiğini ifade eden Bayraktar, "Yaklaşık 20 senedir ülkemizin tam bağımsız ve hür yarınları için geliştirdiğimiz insansız hava araçları serüveninde, 6 kilodan başlayarak 6 tona ulaşan, Bayraktar KIZILELMA ile ülkemizin ilk insansız savaş uçağına yürüyen yolculuğumuzda, bizler Cumhuriyetimizin 100. yılında mühendisler ve teknisyenler olarak elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Cumhuriyetimizin 100. yılına armağanımız olsun." diye konuştu.

Yerli motorla uçtu

Kısa pistli gemilere iniş-kalkış yapacak olan Bayraktar TB3’ün 1 saat süren ilk uçuşu dünya havacılığında yeni bir dönemin habercisi oldu. İlk uçuşunda TEI tarafından yerli olarak geliştirilen PD-170 motorla havalanan Bayraktar TB3’ün kullandığı ve 170 beygir güç üreten motor, deniz şartlarına uyumlu geliştirildi.

İlk kez TEKNOFEST'te sergilendi

Bayraktar TB3 SİHA, Cumhuriyetimizin 100. yılını taçlandırmak için 3 büyük şehirde düzenlenen TEKNOFEST kapsamında 27 Nisan – 1 Mayıs tarihleri arasında Atatürk Havalimanı’nda TEKNOFEST İstanbul’da ilk kez halka açık olarak sergilendi. Ardından Ankara ve İzmir’de yapılan TEKNOFEST’lere de katıldı. Kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetiyle güç çarpanı olacak Bayraktar TB3, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Yüz binlerce insan TCG Anadolu'da ziyaret etti

Kanatları katlanabilir yapıda tasarlanan Bayraktar TB3 SİHA ve Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, dünyanın ilk SİHA gemisi olarak adlandırılan TCG Anadolu’nun uçuş güvertesinde İstanbul ve İzmir’de sergilendi. Bu kapsamda yüz binlerce vatandaş Bayraktar TB3’ü güverte üzerinde görmek için Türkiye’nin en büyük savaş gemisini ziyaret etti.