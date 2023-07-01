9 günlük Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçiren vatandaşların eve dönüş yolculuğu nedeniyle yollarda araç yoğunluğu yaşanmaya başladı
Karadeniz kentlerini Anadolu Otoyolu'na bağlayan D-100 kara yolunun Karabük kesiminde trafik zaman zaman durma noktasına geldi.
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde zincirleme trafik kazası ulaşımda aksamaya neden oldu.
Otoyolun İstanbul istikameti 2. viyadük mevkisinde 18 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Kazada yaralanan 6 kişi sağlık personelince ayakta tedavi edilirken, 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekipleri, sürücüleri aşırı hız, yakın takip ve hatalı sollama yapmamaları konusunda uyardı.