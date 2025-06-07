Kurban Bayramı’nın ilk günü olan Cuma günü, Türkiye genelinde trafik kazaları can yakmaya devam etti. Emniyet ve jandarma trafik ekiplerinin tüm önlemlerine rağmen, 692 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 7 vatandaş olay yerinde hayatını kaybederken, 1.128 kişi ise yaralandı.

Trafik güvenliği konusunda vatandaşlara sık sık uyarılarda bulunan yetkililer, bayram sevincinin hüzne dönüşmemesi adına herkesin kurallara uyması gerektiğini vurguladı. Kazalarda hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet, yaralananlara ise acil şifalar dilendi.

Kurban Bayramı’nın ilk gününde tam 2 milyon 232 bin 715 araç otoyolları kullandı. Bu yüksek trafik yoğunluğuna rağmen ekipler denetimlerini büyük bir hassasiyetle sürdürdü.

Trafik ekipleri, bu araçlardan 12 bin 407’sine hız sınırını aşmaları nedeniyle işlem yaptı. Bu sayı, toplam trafiğin yalnızca %0,56’sını oluşturuyor. Yetkililer, geri kalan %99,44’lük büyük çoğunluğun kurallara uyduğunu ve bu duyarlılık için tüm sürücülere teşekkür ettiklerini belirtti.