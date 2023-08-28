Sakarya'nın Karasu ilçesi Tuzla Mahallesi'ndeki bir işletmenin çocuk parkındaki kaydırakta oynayan kız çocuğu, dengesini kaybederek tırmandığı kaydıraktan düşmek üzere olan başka başka bir kız çocuğunu ayaklarından yakaladı.

Baş aşağı asılı kalan kız çocuğu ailesi tarafından yere indirildi.

Yaşananlar kamerada

Yaşananlar işletmenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde iki çocuğun kaydırağa tırmanması, kız çocuğunun dengesini kaybetmesi ve diğer çocuğun kızı ayaklarından yakalaması yer alıyor.

"Bazı kahramanlar pelerinsizdir"

İşletmeci Selman Yümnü, olay sırasında servis yaptıklarını belirterek, "Sesleri duyunca parka koştuk. Ailesi kızı indirdikten sonra güvenlik kamerasına baktık ve ilginç olayı gördük. Bazı kahramanlar pelerinsizdir" dedi.