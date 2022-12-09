Türkiye'de şu anda yaşanan yüksek enflasyonun, buradaki en önemli konulardan biri olduğunu ve bunun hem üreticileri hem sanayicileri hem de ücretli çalışanları olumsuz etkilediğini kaydeden Destici, şöyle devam etti:

"Ama bu ay itibarıyla başlayan düşüşün, aralık ve ocaktan sonra yüzde 50'ler seviyesine geleceğini tahmin ediyoruz. Şu anda dünya bir enerji krizi yaşarken, Türkiye bu krizi yaşamıyor. Beklentilerin aksine ya da birilerinin adeta el ovuşturarak işte 'Türkiye'de kış geldi, doğal gaz fiyatları, elektrik fiyatları şu kadar yükselecek...' demesine karşın. Ama bizim aldığımız bilgiler ne doğal gazda, ne de elektrikte bir fiyat artışı olmayacak. Dün gördük dünyadaki brent petrol fiyatlarının inmesiyle birlikte petrol fiyatlarında da aşağı doğru bir gidiş var."

Destici, bunları, Türkiye ekonomisinin lehine gelişmeler olarak değerlendirdiklerinin altını çizdi.