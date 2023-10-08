Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cumhur Aydemir, bebeğin doymadığı düşüncesiyle fazla beslenmesi kolik şikayetini artırabildiğinden annelere bu davranıştan sakınma tavsiyesinde bulundu.

"Pratikte en çok karşılaştığımız ailelerimizin 'Bebek doymuyor.' diye kendisinin veya çevresinin gözlemiyle çocuğa fazladan formül mama vermesi. Aslında iyi beslenen bebek bir de fazladan mama alınca gaz şikayetlerinin, ağlama ataklarının daha fazla olduğunu biliyoruz. O yüzden aşırı besleme de bebeği çok ağlatıyor. Eksik besleme, yeterince beslenememe de ağlama şikayetlerini artırabiliyor. O yüzden beslenme davranışının düzenlenmesi çok önemli. Özellikle fazla formül mama kullanımı, gaz şikayetlerini artırabiliyor. Bundan sakınmak, gereksiz yere ilaç kullanmamak önemli."

Aydemir, kolik bebeklerin bir kısmında besin alerjisi olabildiğini, bu hastaları ayırmak gerektiğini belirterek, "Kolik geçici bir durum ama bazı bebeklerde ileri dönemde birtakım sorunlara yol açabiliyor. Kolikli hastalarımızda ileride daha fazla alerjik hastalıklar görülebiliyor. Biraz hiperaktif bebekler olarak karşımıza çıkabiliyor. Kolikli hastalarda uzun dönemde migren gibi sorunların daha fazla olduğunu biliyoruz. O yüzden geçici bir durum olmasına rağmen ileride bazı hastalıklar açısından da özellikle alerjik hastalıkların, reflünün bu bebeklerde daha uzun süre devam ettiğini biliyoruz." diye konuştu.



