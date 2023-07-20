Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik ücretinin 122. 351 lira olduğunu açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bilindiği üzere bedelli Askerlik tutarı, daha önce yapılan düzenleme ile memur maaş katsayısındaki artış oranına sabitlenmiş ve miktar konusundaki belirsizlik ortadan kaldırılmıştı. Hazine ve Maliye Bakanlığınca 'Mali ve Sosyal Haklar' genelgesi yayımlanmış ve buna göre bedelli askerlik tutarı 122.351,04 TL olmuştur. 17 Temmuz 2023 tarihinden itibaren bedelli askerlik müracaat işlemleri başlamıştır" ifadeleri yer aldı.

TERÖR ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELE SÜRÜYOR

Milli Savunma Bakanlığından, 17 Temmuz'da süresi dolan ve Rusya tarafından durdurulan Tahıl Girişimi'nin uzatılmasına yönelik, Birleşmiş Milletler (BM), Rusya ve Ukrayna yetkilileriyle temasların, Dışişleri Bakanlığı ile koordineli olarak devam ettiği, İstanbul'daki Müşterek Koordinasyon Merkezi'nden Rus personelin ayrıldığı açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Deniz Albay Zeki Aktürk, Bakanlık'ta düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesinin devam ettiğini söyledi.

"SON 1 HAFTADA 35 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

Terör örgütüne yönelik operasyonların kararlılıkla sürdüğünü vurgulayan Aktürk, "Terörü kaynağında yok etme stratejisi ile Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada 35 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylece etkisiz hale getirilen terörist sayısı bu yıl içinde 848'e, 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar ise 38 bin 191'e ulaşmıştır." diye konuştu. Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Kilit Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 573'e ulaştığını belirten Aktürk, harekat kapsamında değişik çaplarda toplam bin 291 silah ve 556 bin 498 mühimmatın ele geçirildiğini, 2 bin 103 mayın/el yapımı patlayıcının imha edildiğini, 597 mağara ve sığınağın kullanılamaz hale getirildiğini bildirdi.

OPERASYONLARDA SON DURUM

Son bir haftada hudutlarda yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 189 kişinin yakalandığını kaydeden Aktürk, şu bilgileri paylaştı: "Bunlardan 20'si FETÖ mensubu olmak üzere 27'si teröristtir. 2 bin 866 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. 2023 yılında ise hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 bin 65 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan 201'i FETÖ mensubu olmak üzere 306'sı teröristtir. 125 bin 822 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Ayrıca geçtiğimiz bir hafta içerisinde icra edilen operasyonlarda, 7 kilogram uyuşturucu ve 361 muhtelif uyuşturucu hap ele geçirilmiştir. 1 Ocak'tan itibaren icra edilen operasyonlarda ise 2 bin 369 kilogram uyuşturucu, bin 51 muhtelif uyuşturucu hap ve 23 muhtelif silah ele geçirilmiştir.""YUNANİSTAN'LA OLUMLU HAVANIN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN ÇABALARIMIZ SÜRÜYOR"Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyindeki harekat bölgelerinde yaptığı mutabakatlara uyduğuna vurgu yapan Aktürk, "Muhataplarımızdan da uymalarını beklediğimizi bir kez daha ifade ediyoruz. Bölgede kalıcı barışın sağlanması amacımız doğrultusunda diyalog, temas ve koordinasyon çalışmalarına da devam edilmektedir." ifadelerini kullandı.Albay Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Ege ve Akdeniz'de, Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerini tavizsiz bir şekilde korumaya devam edeceğini belirterek, "Komşumuz Yunanistan ile deprem sonrası gelişen olumlu havanın devam ettirilmesi ve geliştirilmesi için karşılıklı çabalarımız sürmektedir." şeklinde konuştu.Kıbrıs'ta egemen, eşit, bağımsız iki devletin tek çözüm olduğunu dile getiren Aktürk, "Türkiye, garantör devlet olarak uluslararası anlaşmalar ve uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru haklar çerçevesinde Kıbrıs'ta barış, huzur ve güvenliğin teminatı olmaya devam edecektir." açıklamasında bulundu. Aktürk, Kıbrıs Barış Harekatı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 49'uncu yıl dönümünü de kutladı.

"TAHIL KORİDORU ANLAŞMASI İLE 33 MİLYON GIDA DAĞITILDI

"Rusya-Ukrayna savaşanının dünya güvenliğine etkisini yakından takip ettiklerini bildiren Aktürk, "Daha fazla yıkım, gözyaşı ve dram yaşanmaması, ateşkes ve kalıcı barışın sağlanması için etkin, kolaylaştırıcı rol üstlenmeye ve insani krizi hafifletmeye yönelik her türlü desteği vermeye hazırız." dedi. Rusya tarafından durdurulan tahıl girişimine ilişkin de açıklamalarda bulunan Aktürk, bir yıllık sürede, binden fazla gemiyle yaklaşık 33 milyon ton tahıl ve gıda ürününün, ihtiyaç sahibi ülkeler ve küresel pazarlara erişiminin başarıyla sağlandığını anlattı.

"ANLAŞMANIN DEVAMI İÇİN TEMASLAR SÜRÜYOR"

Taraf ülkelerin mutabakatıyla girişimin, 19 Kasım 2022, 18 Mart ve 18 Mayıs 2023 tarihlerinde uzatıldığını ve 3 dönem halinde misyonunu başarıyla devam ettirdiğini söyleyen Aktürk, bu çerçevede Ukrayna limanlarından üç kıtadaki 45 ülkeye tahıl sevk edildiğini hatırlattı. Albay Aktürk, şöyle devam etti:"Tahıl Anlaşması'nın sürdürülmesine tüm dünya büyük önem vermektedir. Müşterek gayretlerle tesis edilen Anlaşma'nın küresel gıda krizinin önünün alınması için hayati rol oynadığı aşikardır. Ancak bilindiği üzere 17 Temmuz'da Rusya Federasyonu yaptığı açıklamayla Tahıl Girişimi Anlaşması'nın uzatılmayacağını ve durdurduğunu bildirmiştir. Küresel gıda fiyatlarının istikrara kavuşmasına büyük katkı sağlamakla birlikte tüm krizlerin iyi niyet ve diyalogla çözülebileceğini kanıtlayan bu girişimin devam etmesini temenni ediyoruz. 17 Temmuz'da süresi dolan ve Rusya Federasyonu tarafından durdurulan Tahıl Girişimi'nin uzatılmasına yönelik BM, Rusya Federasyonu ve Ukrayna yetkilileriyle temaslarımız Dışişleri Bakanlığı ile koordineli olarak devam etmektedir. Türkiye Cumhuriyeti, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bölgede barışın temini ve insani yardım konusunda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya devam edecektir."

"RUS PERSONEL MERKEZ'DEN AYRILDI"

"ABD'nin Suriye'deki birliklerini takviye ettiği ve yeni askeri sevkiyat gerçekleştirdiği" iddiasına yönelik kaynaklar konunun yakından takip edildiğini, şu ana kadar böyle bir tespitlerinin bulunmadığını vurguladı.Rusya tarafından durdurulan "Tahıl Koridoru"nun yeniden açılmasına yönelik olumlu bir havanın olup olmadığına yönelik soruyu kaynaklar, "Biz bu anlaşmanın dörtlü bir şekilde mevcut durumu ile devam etmesinden yanayız. Bu konudaki girişim ve çabalarımızı sürdürüyoruz. Girişimler devam ettiği sürece de İstanbul'daki Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin yeterli personel ile operasyonel olarak kalmasını sağlayacağız." şeklinde yanıtladı. İstanbul'daki Müşterek Koordinasyon Merkezi'ndeki Rus personelin durumuna ilişkin soruya ise kaynaklar, "Rus personel Merkez'den ayrıldı." karşılığını verdi.Başka bir alternatifin söz konusu olup olmadığına yönelik soruya kaynaklar, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi, çok faydalı olduğu dünya tarafından belirtilen girişimin devamından yanayız. Bunun için de bütün taraflar nezdinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.