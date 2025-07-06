Başkent Üsküp’te düzenlenen "Demografik Eğilimler, Zorluklar ve Olası Çözümler – Demografik Dirençlilik İçin Stratejik Belgelerin Geliştirilmesi" başlıklı etkinlikte konuşan Mickoski, ülkenin karşı karşıya olduğu demografik krize dikkat çekti.

"Bekarlık Vergisi" Gündemde

Doğum oranını ve evlilikleri artırmak için çeşitli önlemler alacaklarını belirten Başbakan Mickoski, bekar erkek ve kadınlara ek vergi getirilmesinin hükümet tarafından değerlendirilen seçeneklerden biri olduğunu duyurdu. Mickoski, "Devletimizin sessizce boşalması kadar acı bir şey yok. Bu yüzden radikal önlemler almak zorundayız." dedi.

Nüfus Her Geçen Yıl Azalıyor

Mickoski’nin paylaştığı verilere göre, 2024 yılında ülkede 16 bin 61 çocuk doğarken, 20 bin 201 kişi hayatını kaybetti. Bu durum, yalnızca bir yıl içinde nüfusta 4 bin 140 kişilik doğal azalma anlamına geliyor. Son dört yılda ise toplam nüfusun 33 bin kişi azaldığı bildirildi.

Doğum oranlarının da düşüş eğiliminde olduğunu vurgulayan Mickoski, 2010 yılında binde 12,5 olan doğum oranının 2024’te binde 8,8’e gerilediğini ifade etti.

"Sadece Sayılar Değil, Toplumsal Sessizlik"

Başbakan Mickoski, yaşanan süreci yalnızca istatistiksel verilerle değil, toplumsal sessizlik ve aile yapısının zayıflamasıyla ilişkilendirdi. "Göçün tek seçenek haline geldiği bir ülke istemiyoruz. Daha çok çocuğun doğduğu, daha çok gencin evlendiği, insanların geri döndüğü bir ülke için çalışacağız." şeklinde konuştu.

Demografik Kriz Tüm Avrupa'nın Sorunu

Mickoski, yalnızca Kuzey Makedonya'nın değil, tüm Avrupa'nın benzer demografik sorunlarla karşı karşıya olduğunu hatırlatarak, ülkenin geleceği için toplumsal dayanışmanın ve aile yapısının güçlendirilmesinin kaçınılmaz olduğunu vurguladı.