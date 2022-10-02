Aydın'ın Kuşadası ilçesinde gece saatlerinde iki genç kavgaya tutuştu.

Sahilde tek başına yürüyen M.S., henüz belirlenemeyen bir nedenle Ş.H., ile tartışmaya girdi.

Tartışma kısa sürede bıçaklı saldırıya dönüştü.

Gence defalarca bıçak salladı

Kavga esnasında cebinden bıçak çıkartan M.S., tartıştığı gencin üzerine yürüyüp defalarca bıçak salladı.

Ağır yaralar alan genç, çareyi yolun karşı tarafına kaçarak yardım istemekte buldu.

Silah sesini duyan saldırgan teslim oldu

Bıçağını bırakmayan ve gence doğru koştuğunu gören bekçiler, silahlarını çıkartarak bir el havaya uyarı atışı yaptı.

Silah sesini duyan saldırgan ise bıçağını bırakarak bekçilere teslim oldu.