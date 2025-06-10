Kahramanmaraş'ın sokaklarında sabah erken saatlerde yürüyenler, yüzlerinde kin, öfke ve mutsuzluk taşıyan insanlarla karşılaşıyor. Gazeteci Bekir Doğan’ın kaleme aldığı yazıda, toplumun giderek daha tahammülsüz ve huzursuz hale geldiği vurgulanıyor. Eleştirinin yapıcı olmaktan çıkıp, kini kusmaya dönüştüğü ifade edilirken, sosyal medya platformlarında linç kültürünün hâkim olduğu belirtiliyor.

Başarı Artık Kutlanmıyor, Kıskanılıyor

Doğan yazısında, insanların artık birbirine destek olmak yerine kıskançlık duygusuyla hareket ettiğini, başarıyı takdir etmek yerine eleştirme yarışına girdiğini dile getiriyor. "Eskiden bir iş tutan kişiye 'Allah rast getirsin' denirdi, şimdi ise 'O da nereden çıktı şimdi?' diye karşılanıyor," diyerek toplumda değişen bakış açısına dikkat çekiyor.

Maraş'ta Değişen Kültürel Kodlar

Maraş’ın bir zamanlar paylaşımı, mütevazılığı ve mertliğiyle bilindiğini belirten Doğan, günümüzde ise gösterişin ön planda olduğunu ifade ediyor. “Ev büyüdü ama sofralar küçüldü, eskiden bir tas çorba içmek için on kapı açıktı, şimdi en yakın akrabaya bile randevuyla gidiyoruz,” diyerek değişen toplumsal ilişkileri gözler önüne seriyor.

"Ben Yok, Biz Varız" Çağrısı

Yazısını umut dolu bir çağrıyla bitiren Doğan, toplumu yeniden paylaşmaya, huzura ve birlik olmaya davet ediyor. “Kendimize dönmenin, yeniden insan gibi yaşamanın vakti geldi. Maraş, sadece dondurmasıyla değil; mertliğiyle, vefasıyla, kanaatkârlığıyla da anılmalı,” diyerek insanların birlik içinde hareket etmesi gerektiğini vurguluyor.

Bekir Doğan'ın Makalelesini okumak için tıklayınız.