Brent petrolün fiyatı son bir haftada 87 dolardan 81,43 dolara kadar geriledi. Hal böyle olunca akaryakıt fiyatlarında bir indirim beklentisi oluştu.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Bu kapsamda araç sahiplerini sevindirecek bir gelişme yaşandı. Pazartesi günü motorinin litre fiyatına 1,50 TL indirim geliyor.

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.