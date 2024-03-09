Faruk Nafiz Çamlıbel'in Han Duvarları Şiirinden Esinlenilen "Kurgu Ve Gerçek" (Maraşlı Şeyhoğlu) İsimli Belgesel Filminin Galası Kahramanmaraş'ta Gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezinde Düzenlenen Gala Gecesine, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Filmin Yönetmeni Coşkun Çokyiğit Ve Vatandaşlar Yoğun Katılım Sağladı.

Filmin Yönetmeni Coşkun Çokyiğit, Kendi Memleketinde Film Çektiği İçin Çok Mutlu Ve Heyecanlı Olduğunu İfade Ederek, "Edebiyat Dünyamıza Ait Bir Kültür Mirasının Sinema Yoluyla Yeni Nesillere Aktarılmasını Sağlama Çabasında Mütevazi Bir Projedir." Diye Konuştu.

Belgeselde Bir Yandan Maraşlı Şeyhoğlu'nun Gerçek Hikâyesini Anlatmaya Diğer Taraftan Da Sinema Sanatı Aracılığıyla Yeni Bir Kurgusal Gerçeklik İnşa Etmeye Çalıştıklarını Aktaran Çokyiğit, Başta Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör Olmak Üzere Emeği Geçenlere Teşekkür Etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’de, Kahramanmaraş’ın Kültür Ve Edebiyat Şehri Olduğunu, Bu Nedenle Geçmişte Yaşanan Olaylarla İlgili Yapılan Çalışmaları Desteklemek Gerektiğini Söyledi.