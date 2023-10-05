Kenya'nın başkenti Nairobi'nin 374 kilometre kuzeybatısında bulunan bir lisede 95 kız öğrenci rahatsızlandı.

Öğrenciler nedeni henüz belirlenemeyen hastalık nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Yürüyemez hale geldiler

Bölge eğitim yetkilisi Bonface Okoth, hastalık nedeniyle 95 öğrencinin bacaklarının felç olduğunu ve çoğunun yürüyemez hale getirdiğini belirtti, öğrencilerin tıbbı müdahale için hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Olaydan sonra okul yöneticileri ile Eğitim Bakanlığı yetkilileri arasında yapılan toplantının ardından okul süresiz kapatıldı.

Okul yetkilileri hastalığa neyin neden olduğunun araştırılmasından ve gerekli önlemlerin alınmasından sonra öğrencilerin okula devam edebileceğini açıkladı.

Kan örnekleri alındı

Hastalığın belirlenmesi için öğrencilerden kan örnekleri alındığını belirten hastane yetkilileri kan örneklerinin Kenya Tıbbi Araştırma Enstitüsü (KEMRI) laboratuvarlarına gönderildiğini söyledi.