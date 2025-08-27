Benfica-Fenerbahçe Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Benfica ile Fenerbahçe 27 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00’de karşı karşıya gelecek.

Benfica-Fenerbahçe Maçı Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Estadio da Luz’da oynanacak Benfica-Fenerbahçe mücadelesi TRT 1 ve Tabii ekranlarından şifresiz canlı yayınlanacak.

Kerem Aktürkoğlu Oynayacak Mı?

Bruno Lage yönetiminde Kadıköy'de oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu maçında ilk 11'de başlayan Kerem Aktürkoğlu'nun Portekiz'de oynanacak rövanş karşılaşmasında yedek kulübesinde yer alacağı tahmin ediliyor.

Benfica-Fenerbahçe Maçı Muhtemel 11’ler

Benfica: Trubin, Dedic, Silva, Otomendi, Dahl, Rios, Barrenechea, Aursnes, Schjelderup, Pavlidis, Ivanovic

Fenerbahçe: İrfan Can, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Archie Brown, Amrabat, Fred, Szymanski, Jhon Duran, En-Nesyri

Fenerbahçe’nin Hedefi: 16 Yıl Sonra Şampiyonlar Ligi Grupları

Kanarya, 2008-2009 sezonundan bu yana Şampiyonlar Ligi gruplarında yer alamıyor. Mourinho’nun öğrencileri, Benfica karşısında avantajlı skor peşinde olacak.

Benfica-Fenerbahçe Rekabetinde 8. Randevu

Fenerbahçe ile Benfica bugüne kadar 7 kez karşılaştı. Portekiz temsilcisi 3 kez kazanırken, sarı-lacivertliler 2 galibiyet aldı. 2 maç da berabere bitti.

Maçın Hakemi Slavko Vincic

Dev mücadelede Sloven hakem Slavko Vincic düdük çalacak. Vincic, 2018’de Fenerbahçe-Benfica rövanşını da yönetmişti.