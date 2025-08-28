İlk maç golsüz sona ermişti

Portekiz’de Işık Stadyumu’nda oynanan ve TSİ 22.00’de başlayan karşılaşmayı Slovenya Futbol Federasyonu’ndan Slavko Vincic yönetti. İlk maç 0-0 eşitlikle tamamlandığı için rövanş mücadelesi büyük önem taşıyordu.

Kerem Aktürkoğlu gol attı, sevinmedi

Mücadelenin 36. dakikasında Benfica, Kerem Aktürkoğlu’nun ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti. Ancak milli futbolcunun gol sonrası sevinmemesi dikkat çekti.

Sosyal medyada gündem oldu

Kerem’in sevinmemesi sosyal medyada geniş yankı buldu. Kullanıcılar, “Ali Koç bu kadar üzülmemiştir” şeklinde esprili yorumlarda bulundu.

Transfer süreci devam ediyor

Fenerbahçe’nin, milli yıldız Kerem Aktürkoğlu’nun transferi için bu hafta içerisinde resmi adımı atması ve anlaşmayı sonuçlandırması bekleniyor.

