Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
Bu gece yarısından itibaren benzine 2 lira 15 kuruş, motorine ise 1 lira 90 kuruş indirim gelmesi bekleniyor.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
Bu gece yarısından itibaren benzine 2 lira 15 kuruş, motorine ise 1 lira 90 kuruş indirim gelmesi bekleniyor.
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