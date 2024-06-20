Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar akaryakıt fiyatlarını takibe devam ediyor.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre Benzin ve motorinin litre fiyatlarına 21 Haziran Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 30 kuruş zam bekleniyor.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Kaynak: Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi