Son dönemde Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma, döviz kurlarındaki artış ve yüksek vergi yükleri, akaryakıt fiyatlarını yukarı çekiyor.

25 Ekim’de motorine litre başına 3,04 TL zam gelmişti; bu, akaryakıta tek seferde yapılan en yüksek zam olarak kayıtlara geçmişti. 7 Kasım’da ise motorinin litre fiyatı 2,07 TL daha artmıştı. Zamların ardından Bingöl, Bitlis, Elazığ, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Van gibi illerde motorinin litre fiyatı 60 TL’nin üzerine çıktı.

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, benzinin litre fiyatına 15 Kasım Cumartesi’den itibaren 1,30 TL zam yapılması planlanıyor.

Zam sonrası benzinin litre fiyatının şehir bazında 55-56 TL seviyelerine yükselmesi bekleniyor.

Uzmanlar, akaryakıttaki fiyat artışlarının enflasyon ve ulaştırma maliyetleri üzerinde doğrudan etkisi olacağına dikkat çekiyor.