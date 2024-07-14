Almanya’nın başkenti Berlin’de Filistin’e destek eyleminde çok sayıda gösterici gözaltına alındı.

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve Filistin ile dayanışma göstermek için 1000'nin üzerinde eylemci, Berlin'in güneyinde bulunan Steglitz Belediyesi önünde toplandı.

Eylemde “Cinayeti, savaşı ve soykırımı durdurun”, “Alman medyası yalan söylüyor, kışkırtıyor ve aldatıyor”, "Soykırımı durdurun, "Ateşkes şimdi" ve “Terörist İsrail” sloganları atıldı.

Polis ile göstericiler arasında arbede yaşandı ve çok sayıda gösterici gözaltına alındı. Gösteride en az 6 eylemci yaralandı.



