Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Bertiz bölgesinde, bölgenin en önemli tarım ürünlerinden biri olan cevizde hasat dönemi başladı. Çiftçiler, bu yıl da bereketli bir hasat dönemi geçirirken, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, bölgedeki çiftçilere önemli bir çağrıda bulundu.

Başkan Akpınar, kırsal alanlarda biber, salça, kornişon gibi çeşitli ürünlerin üretimi için kooperatifleşmenin önemine değindi ve Bertiz bölgesinde ceviz ve üzüm gibi ürünlerle uğraşan çiftçilerin de bu sürece katılmalarını istedi. Açıklamasında, “Seracılarımızın, biber, üzüm ve ceviz üreticilerimizin Dulkadiroğlu İşletme Kooperatifimizin şemsiyesi altında birleşmelerini davet ediyoruz. Bu sayede ürünlerimizi daha geniş pazarlara ulaştırabilir ve bölge ekonomisine daha fazla katkı sağlayabiliriz” dedi.

Başkan Akpınar, kooperatifleşmenin çiftçilerin üretim kapasitelerini artırmalarına ve daha sürdürülebilir bir tarım ekonomisi oluşturmalarına yardımcı olacağını vurgulayarak, bölgedeki üreticilerin bu fırsatı değerlendirmelerini istedi.