Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun 4. haftasında Norveç ekibi Bodo/Glimt'i konuk edecek.
BeşiktaşStadı'nda oynanacak mücadele, saat 20.45'te başlayacak. Mücadele, EXXEN platformundan yayınlanacak.
Norveç'te oynanan maçı 3-1 kaybeden Beşiktaş'ın grupta henüz galibiyeti bulunmuyor.
D Grubu'ndaki ilk maçında Club Brugge ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, ikinci karşılaşmasında 2-0 öne geçmesine rağmen Lugano'ya 3-2 yenildi.
İlk 11'ler
Beşiktaş: Mert, Rosier, Bailly, Necip, Zaynutdinov, Hadziahmetovic, Chamberlain, Gedson, Rashica, Muleka, Aboubakar
Bodo/Glimt: Haikin, Wembangomo, Moe, Bjortuft, Bjorkan, Brunstad Fet, Berg, Gronbaek, Sorli, Pellegrino, Moumbagna
Kaynak: Haber Merkezi