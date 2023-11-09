Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun 4. haftasında Norveç ekibi Bodo/Glimt'i konuk edecek.

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BeşiktaşStadı'nda oynanacak mücadele, saat 20.45'te başlayacak. Mücadele, EXXEN platformundan yayınlanacak.

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Norveç'te oynanan maçı 3-1 kaybeden Beşiktaş'ın grupta henüz galibiyeti bulunmuyor.

D Grubu'ndaki ilk maçında Club Brugge ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, ikinci karşılaşmasında 2-0 öne geçmesine rağmen Lugano'ya 3-2 yenildi.

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İlk 11'ler

Beşiktaş: Mert, Rosier, Bailly, Necip, Zaynutdinov, Hadziahmetovic, Chamberlain, Gedson, Rashica, Muleka, Aboubakar

Bodo/Glimt: Haikin, Wembangomo, Moe, Bjortuft, Bjorkan, Brunstad Fet, Berg, Gronbaek, Sorli, Pellegrino, Moumbagna

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Kaynak: Haber Merkezi