85' Fenerbahçe'de Ezgjan Alioski oyuna girdi. Lincoln çıktı.

84' Fenerbahçe'de Michy Batshuayi rakibine yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

83' Rachid Ghezzal, orta alanda kazanılan serbest vuruşu ceza sahasına gönderdi. O bölgede Altay çıktı ve topu aldı.

82' Beşiktaş'ta Cenk Tosun oyuna girdi. Nathan Redmond çıktı.

78' KAÇTI! Rachid Ghezzal'ın ceza sahasına gönderdiği topu Wout Weghorst dokunamadı.

73' Gedson, Tayfur ve Ghezzal oyuna girdi. Salih, Dele Alli ve Muleka oyundan çıktı.

72' Enner Valencia, Mert Hakan'ın pasıyla soldan ceza sahasına girip vuruşunu yaptı ama top yandan auta gitti.

70' Fenerbahçe'de İrfan Can, Crespo ve Pedro çıktı. Michy Batshuayi, Bright Osayi-Samuel ve Mert Hakan oyunda.

67' Fenerbahçe'de Enner Valencia, soldan ceza sahasına girdi ama Beşiktaş savunması tehlikeyi önledi.

62' Savunma arkasına gönderilen topta Enner Valencia ceza sahasına girmek istedi ama Tayyip Talha gole izin vermedi.

61' Salih'in Nathan Redmond'a gönderdiği top doğrudan auta gitti.

59' Orta alanda kazandığı topla hızla ceza sahasına giren Enner Valencia, kalabalık Beşiktaş savunmasını geçemedi.

55' Miguel Crespo'nun ceza sahasına gönderdiği topu savunma karşıladı. Dönen topu Attila Szalai tamamlamak istedi ama meşin yuvarlak çerçeveyi bulmadı, aut.

52' Beşiktaş ön alanda yaptığı baskıyla topu kazandı. Salih'in sola gönderdiği topta Muleka ofsayta yakalandı.

48' Savunma arkasına atılan topta Dele Alli, topu oyun alanında tutamadı.

46' İkinci yarı başladı.

İlk yarı sonucu: Beşiktaş 0-0 Fenerbahçe

45' Beşiktaş'ta Arthur Masuaku, İrfan Can'a faul yaptı. İtirazları sebebiyle sarı kart gördü.

44' Arthur Masuaku'nun kullandığı köşe vuruşunu ceza sahası içinde Wout Weghorst'tan önce Serdar Aziz uzaklaştırdı.

42' Miguel Crespo, orta alanda Salih'e yaptığı faul sebebiyle sarı kart gördü.

40' Fenerbahçe'nin rakip yarı alanın ortalarında kazandığı serbest vuruşu İrfan Can ortaladı. Saiss defansta hata yapmadı.

36' Enner Valencia, savunma arkasına sarkan Pedro'yu düşündü ama savunmada Tayyip Talha araya girdi.

34' Soldan Salih Uçan'ın pasıyla son çizgide topla buluşan Dele Alli çaprazdan vuruşunu yaptı ama kaleci Altay gole izin vermedi.

32' Hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Pedro, Valencia'ya derin bir pas gönderdi. Valencia sol çaprazdan vuruşunu yaptı ama Ersin gole izin vermedi.

31' Arthur Masuaku'nun ceza sahasına gönderdiği topu savunma karşıladı. Dönen topu Salih doldurdu. Tayyip Talha'nın kafa vuruşu yandan auta gitti.

27' İrfan Can'ın ön direğe gönderdiği topa Willian Arao kafayı vurdu Josef de Souza'dan kritik bir müdahale geldi. Sonrasında top kaleci Ersin'de kaldı.

27' Miguel Crespo'nun ceza sahasına gönderdiği topu Muleka kornere çeldi.

21' Ferdi'nin pasıyla yay üzerinde vuruşunu yapan Crespo Ersin'i geçemedi. Dönen topu Valencia tamamlamak istedi ama onun için ofsayt bayrağı havaya kalktı.

20' Soldan Muleka'nın ceza sahasına gönderdiği topu Wout Weghorst tamamlamak istedi ama bu vuruş yandan auta gitti.

16' GOL GEÇERSİZ! Wout Weghorst'un attığı GOL ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

12' Jackson Muleka'nın ceza sahasına gönderdiği topu Wout Weghorst'tan önce Altay kontrol etti.

9' Enner Valencia'nın ceza sahası dışından yaptığı sert şut az farkla dışarı gitti.

8' Dele Alli, savunma arkasına sarkan Nathan Redmond'ı düşündü ama Redmond için ofsayt bayrağı havada.

3' Soldan Masuaku'nun ceza sahasına gönderdiği topu Gustavo Henrique karşıladı.

1' İlk atak Fenerbahçe'den. Soldan Valencia'nın içeriye çevirdiği topu Souza kornere çeldi. Soldan İrfan Can'ın kullandığı köşe vuruşunu savunma karşıladı.

1' Maç başladı.

Süper Lig'in 8. haftası dev bir mücadeleye sahne oluyor. Beşiktaş ile Fenerbahçe kozlarını Dolmabahçe'de paylaşıyor.

Saat 20.00'de başlayan mücadelede hakem Volkan Bayarslan düdük çalıyor. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Serkan Ok yapıyor. Mücadele beIN SPORTS'tan yayınlanıyor.

İlk 11'ler

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Tayyip, Saiss, Masuaku, Josef, Salih, Alli, Muleka, Redmond, Weghorst

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Gustavo Henrique, Szalai, Serdar Aziz, İrfan Can, Arao, Crespo, Lincoln, Pedro, Valencia