Süper Lig'in 10. haftası dev bir mücadeleye sahne oldu. Beşiktaş ile Trabzonspor, kozlarını Vodafone Park'ta paylaşırken, karşılaşmada kazanan çıkmadı ve mücadele 2-2 sona erdi.

Trabzospor, karşılaşmanın 11. dakikasında Maxi Gomez ile öne geçti. Beşiktaş, bu gole 29. dakikada Stryger Larsen'in attığı goller karşılık verdi. Trabzonspor, 36. dakikada Arthur Masuaku'nun büyük hatası sonrası Trezeguet ile yeniden öne geçti. Karşılaşmanın ilk yarısı Trabzonspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Beşiktaş'ta ikinci yarıda 67. dakikada oyuna dahil olan Cenk Tosun, 70. dakikada skoru eşitledi.

Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı, 90+6. dakikada Gedson'a yaptığı sert faulün ardından sarı kart gördü. VAR'dan gelen uyarı sonrası hakem Ali Şansalan pozisyonu izledi ve 25 yaşındaki futbolcuyu kırmızı kartla cezalandırdı.

Dolmabahçe'de başka gol sesi çıkmadı ve maç 2-2 bitti. Bu sonucun ardından Beşiktaş 19, Trabzonspor 18 puana yükseldi. Ligin bir sonraki haftasında Beşiktaş, Hatayspor deplasmanına gidecek. Trabzonspor, sahasında Sivasspor'u ağırlayacak.