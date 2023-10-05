UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2023-2024 sezonu oynanan ikinci hafta maçlarıyla devam ediyor.

D Grubu'nda Şenol Güneş’in ekibi temsilcimiz Beşiktaş ile Mattia Croci-Torti yönetimindeki İsviçre takımı Lugano, İsrailli hakem David Fuxman’ın düdük çaldığı maçta Dolmabahçe’de karşı karşıya geldi.

Temsilcimiz Beşiktaş, 2-0 öne geçtiği maçta Lugano'ya 3-2'lik skorla mağlup oldu.

Aboubakar'ın golleriyle 2-0 öne geçtik

Beşiktaş ilk yarıda aradığı golü 38. dakikada Ghezzal'ın ortasına güzel bir kafa vuruşu yapan Aboubakar'la buldu.

İkinci yarıya da hızlı başlayan temsilcimiz, rakibin orta sahadaki hatasını yine Kamerunlu golcüsüyle değerlendirdi ve fark ikiye çıktı

Rosier kırmızı gördü, Lugano geri döndü

61. dakikada Rosier gördüğü kırmızı kartla Beşiktaş'ı 10 kişi bırakırken, Lugano 81. dakikada Aliseda'nın golüyle umutlandı.

Konuk ekip 86. dakikada Vladi ile beraberliği yakalarken 90'da Bailly'nin kendi kalesine attığı golle maçtan mağlubiyetle ayrıldı.