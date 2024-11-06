UEFA Avrupa Ligi’nde 4. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor.
Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki temsilcimiz Beşiktaş ile Henrik Rydström’ün çalıştırdığı İsveç ekibi Malmö, Alman hakem Sven Jablonski’nin düdük çaldığı müsabakada Dolmabahçe’de karşı karşıya geldi.
Beşiktaş, ikinci yarıda bulduğu gollerle rakibini 2-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı.
BEŞİKTAŞ, İKİ GOLLE GEÇTİ
Temsilcimiz Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 76. dakikada Ernest Muçi, 85. dakikada Semih Kılıçsoy kaydetti. Malmö'nün golü 90+3. dakikada Rieks'ten geldi.
Editör: Tuğrulhan BAYRAKTAR