Beşiktaş - Shakhtar Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

📅 24 Temmuz 2025 Perşembe

🕙 Saat: 22.00

📺 Yayın: HT Spor

📍 Stat: Tüpraş Stadyumu - İstanbul

Beşiktaş ve Shakhtar Donetsk İlk 11'leri Açıklandı

Beşiktaş 11’i:

Mert Günok – Svensson, Paulista, Uduokhai, Jurasek – Demir Ege, Orkun Kökçü – Rafa Silva, Gedson Fernandes, Milot Rashica – Tammy Abraham

Shakhtar 11’i:

Riznyk – Bondar, Marlon, Matviyenko, Konoplia – Sudakov, Ocheretko, Kevin – Eguinaldo, Alisson Santana, Pedro Henrique

Sezonun İlk Resmi Sınavı: Solskjaer vs. Arda Turan!

Beşiktaş, yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı yıldız isimlerle dikkat çekti. Tammy Abraham ve Orkun Kökçü'nün ilk kez siyah-beyazlı formayla sahaya çıktığı maç, aynı zamanda Ole Gunnar Solskjaer’in Beşiktaş’taki ilk resmi karşılaşması oldu.

Rakip Shakhtar Donetsk ise, teknik direktörlüğünü üstlenen eski milli futbolcu Arda Turan yönetiminde Avrupa arenasındaki ilk ciddi testine çıktı.