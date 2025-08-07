ST. PATRICKS BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

St. Patrick's ile Beşiktaş UEFA Konferans Ligi eleme maçında 7 Ağustos 2025 Perşembe günü TSİ 21.45'te karşı karşıya gelecek.

ST. PATRICKS BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

St. Patrick's Beşiktaş maçı S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ST. PATRICKS BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LER

St. Patrick's: Anang, Redmond, Grivosti, McClelland, McLaughlin, Lennon, Leavy, Crowe-Baggley, Melia, Mulraney, Power.

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Jurasek, Demir Ege Tıknaz, Kartal Yılmaz, Rashica, Orkun Kökçü, Rafa Silva, Tammy Abraham.

