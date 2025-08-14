Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında İrlanda temsilcisi St. Patrick's ile karşı karşıya gelecek.

Dolmabahçe'de oynanacak müsabaka, saat 21.00'de başlayacak.

Mücadeleyi Portekiz Futbol Federasyonu'ndan hakem Antonio Nobre yönetecek.

Karşılaşma, HT Spor'dan naklen yayınlanacak.

İlk maçta deplasmanda 4-1 galip gelen siyah-beyazlı futbol takımı, sahasında da kazanarak bir üst tura yükselmeyi hedefliyor.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Jurasek, Demir Ege, Orkun, Arroyo, Rafa, Mario, Abraham

St. Patrick's: Anang, McLaughlin, Redmond, Grivosti, McClelland, Forrester, Lennon, Leavy, Mulraney, Power, Melia