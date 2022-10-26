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Siyah-beyazlılar, ayrıca Güneş yönetiminde 2016-2017 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final oynama başarısı gösterdi.

Beşiktaş'ta iki şampiyonluğun yanı sıra Avrupa'da da önemli başarılara imza atan 70 yaşındaki teknik adam, 2017-2018 sezonunda takımı Şampiyonlar Ligi'nde namağlup üst tura çıkarmıştı.

Siyah-beyazlı takım Güneş yönetiminde çıktığı 199 maçta 117 galibiyet, 36 mağlubiyet yaşarken, 46 kez berabere kaldı.

Beşiktaş ile 2 şampiyonluk yaşamıştı

Deneyimli teknik adam ilk etapta 1.5 yıllık sözleşme imzalayacak ve yıllık 1.5 milyon euro ücret alacak.

Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Şenol Güneş oldu. Siyah-beyazlı yönetim, bugün yaptığı toplantıda Şenol Güneş’te karar kıldı.

Teknik direktör Valerien Ismael ile anlaşarak yollarını ayıran Beşiktaş'ta yeni teknik direktör belli oldu.

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