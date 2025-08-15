Vasco da Gama, Jean Onana’nın Peşinde

Brezilya basınında SuperVasco’da yer alan habere göre, Vasco da Gama, Beşiktaş forması giyen Jean Onana için devreye girdi. Kulübün, oyuncuyu bir yıllığına kiralık olarak kadrosuna katmak istediği aktarıldı.

Maaşını Kendileri Ödeyecekler

Haberde, Vasco da Gama’nın Onana’yı maliyetsiz şekilde transfer etmeyi hedeflediği, Beşiktaş’a herhangi bir kiralama bedeli ödemeden yalnızca futbolcunun maaşını karşılamayı planladığı belirtildi.

Görüşmeler Sürüyor

Taraflar arasında bedelsiz kiralama konusunda görüşmelerin sürdüğü öğrenildi. Transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

Jean Onana’nın Beşiktaş Kariyeri

2023-2024 sezonunda Beşiktaş’a transfer olan Jean Onana, siyah-beyazlı formayla beklentilerin altında kaldı. Orta saha oyuncusunun takımda kalıp kalmayacağı ise transfer döneminin en merak edilen konularından biri.