Son dönemde işlerin iyi gitmediği Beşiktaş'ta Valerien Ismael döneminde sona gelindi.

Son altı maçta sadece bir galibiyet alabilen siyah-beyazlılarda, Hatayspor mağlubiyeti sonrası teknik direktör değişikliğine gidilmesi, gündemi meşgul etmeye başladı.

Yollar ayrıldı

Beşiktaş bu doğrultuda Valerien Ismail ile yollarını ayırma kararını aldı.

Ayrılık kararı ile ilgili kulüpten henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

450 bin euro ödenecek

Öte yandan Fransız çalıştırıcıya sezon sonuna kadar olan alacağının yarısı ödenecek.

Yaklaşık 450 bin euro alacak olan Ismael, sözleşme feshi konusunda Beşiktaş ile anlaşmaya vardı.

Beşiktaş, Valerien Ismael yönetimin çıktığı 19 maçta 8 galibiyet alırken, 8 kez berabere kaldı, 3 kez mağlup oldu.